Москва, , 09:50 — REGNUM На сцене Государственного кремлёвского дворца в Москве 25 февраля прошёл праздник Сагаалган, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Спектакль «Красавица Ангара» Дарья Антонова © ИА REGNUM

В театрализованном представлении, поставленном с использованием новейших технологий и мультимедиа, приняли участие около 300 артистов из творческих коллективов Бурятии, Калмыкии и Тувы. С красочным шоу выступили знаменитые на весь мир гуттаперчевые девочки из Бурятской цирковой школы, ансамбль морин-хуристов Театра песни и танца «Байкал».

Московский зритель впервые увидел фрагмент из спектакля «Красавица Ангара» — единственного в России национального балета, удостоенного Государственной премии РСФСР имени М. Глинки. Перед началом концерта с приветственным словом обратился первый заместитель руководителя администрации президента Сергей Кириенко, который зачитал поздравление, адресованное буддистам России, от имени президента России Владимира Путина.

В Гербовом зале Кремлёвского дворца прошла выставка Национального музея Бурятии, на которой показана культура, обычаи и быт народа Бурятии. На выставке представлены работы известного бурятского скульптора Даши Намдакова и художника Зорикто Доржиева. Кроме того, гости праздника смогли получить астрологический прогноз буддийских монахов, а также консультации специалистов единственного в России Центра Восточной медицины.

Сагаалган, в переводе с монгольского — «Белый месяц», — один из важнейших и почитаемых праздников монголоязычных народов и приурочивается к началу Нового года по лунному календарю. Праздник начинается в первый день весеннего новолуния и длится весь месяц.

В 2020 году Сагаалган начался 24 февраля, в этот день для всех российских буддистов наступил Год белой металлической мыши, которая, по мнению монахов-астрологов, принесёт решение материальных проблем и перемены в жизни. Принято считать, что хорошая встреча Нового года способствует благополучию человека и всего мира в последующий год.

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