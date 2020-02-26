Мария Плотникова, 26 февраля 2020, 12:37 — REGNUM Февраль — самый праздный месяц Латинской Америки. Ни одна уважающая себя латиноамериканская страна палец о палец не ударит в течение недели до карнавальной недели и недели после праздника. В Боливии водители автобусов могут выйти на забастовку, если власти запрещают им работать в нетрезвом виде. В Бразилии на карнавал приходится всего два официальных выходных, но по факту всеобщая вакханалия приносит стране не меньший экономический урон, чем коронавирус — Китаю. Но кто же считает эти потери?
Вероятно, 100% населения Земли что-то да слышали про знаменитый бразильский карнавал, а некоторые мечтают на него попасть, но буквально в соседней стране, индейской Боливии, проходит не менее красочное и самобытное действо, популярное только среди жителей континента.
В 2011 году я жила в Аргентине, и когда местные прожужжали мне все уши рассказами о Диабладе (таково официальное название карнавала в Боливии), я не задумывалась ни минуты перед выбором: вместо томного тропического Рио я поехала в высокогорный, отбирающий последние физические силы шахтерский городок Оруро. И я не прогадала.
Условно боливийский карнавал можно разделить на несколько частей в хронологическом порядке:
Шахтерский карнавал в Потоси
Этот карнавал — традиционный праздник шахтеров, работающих в одной из самых высокогорных шахт мира. Покровитель шахтеров — Дьявол — соединил в себе как положительное (индейская мифология), так и отрицательное (католичество) начало. Тем не менее горняки связывают свою удачливость именно с милостью дьявола и благодарят его в безумных карнавальных танцах. Шахтерский карнавал в Потоси празднуется на две недели раньше официального католического карнавала.
Карнавал в Потоси длится два дня. Различные кооперативы шахтеров представляют на празднике свои танцевальные группы. Карнавал начинается около 10 утра, но столь ранний час не мешает основной массе шахтеров совершить первые возлияния дьяволу.
«Аната Андина»
«Аната» в переводе с аймарского языка означает «игра». Это карнавал индейских цивилизаций доиспанского периода, который отмечается в сезон дождей в высокогорье Анд и символизирует благодарность крестьян Пачамаме (Земле).
Индейцы восхваляют Пачамаму и просят у нее обильных дождей в году грядущем. Альтиплано (Андское нагорье) отличается очень засушливым климатом, поэтому урожай напрямую зависит от количества выпавших осадков.
Индейцы объединяются в довольно большие группы, каждая из которых представляет свой регион Альтиплано. Праздничное шествие проходит за два дня до открытия главного боливийского карнавала — Диаблады.
«Диаблада»
Диаблада — традиционный боливийский карнавал, находящийся под защитой ЮНЕСКО как «устно-визуальное достояние человечества». В карнавальных традициях Диаблады тесно переплелись языческие и христианские ритуалы. Давным-давно мифическому индейскому полубогу Вари (Wari) не понравилось поведение подвластного ему народа уру-уру, и он решил послать на землю гигантских муравьев, змею, крокодила, лягушку и кондора. Твари потихоньку наползали на поселение провинившихся индейцев (ныне — город Оруро, столица карнавала), и вдруг в дело вмешалась Дева Мария. Властью, данной ей свыше, она остановила чудовищ, превратив их в песчаные холмы (в наше время их можно увидеть в окрестностях города). Так как Оруро — шахтерский город, Спасительница стала называться Мария де Сокавон (Мария Шахтерская). На месте ее чудесного явления жители города построили церковь, которая стала конечным пунктом карнавального шествия. А сам карнавал символизирует благодарность Деве, спасшей уру-уру от неминуемой гибели.
Однако на карнавале в Потоси мы уже выяснили, что боливийские шахтеры считают дьявола своим покровителем, и его изваяния можно встретить в закоулках многих шахт. В Диабладе эта амбивалентность прекрасно обыгрывается согласно лучшим традициям средневекового европейского карнавала. Символ абсолютного зла в христианской культуре для боливийцев становится чуть ли не родственником (индейцы сердечно называют его El Tio — от исп. «дядя»), его образ воспевается в карнавальных костюмах и танцах.
Удивительно, что в наше время именно в Боливии своими глазами можно увидеть отголоски средневекового карнавала, давно зачахшего в Европе. Боливийцы же действительно искренне верят во все эти чудеса и легенды, и карнавальный танец для них является очищением от грехов.
«Чьайя»
«Чьайя» (Ch´alla) — ежегодный индейский обряд, совершаемый в следующий после Диаблады (главного боливийского карнавала) вторник. Ch´alla — название этого обычая по-аймарски.
Коренные жители Боливии благодарят Пачамаму (землю) за данный им в этом году урожай и просят благополучия в следующем году. Просьбы и благодарности выражаются в форме всеобщей пьянки, танцах и веселье. Родственники одной семьи или рабочего кооператива объединяются в группы, нанимают оркестр и с раннего утра начинают обход домов и магазинов, пригласивших их заранее.
Хозяева каждого «двора» проставляются несколькими ящиками пива, которое нужно употребить тут же, а участники этого мини-карнавала освящают землю, машины и остальное имущество тем же пивом. Съемки проходили в городке Уюни, но подобный ритуал совершается во всех населенных пунктах высокогорной части Боливии.
С 2008 по 2017 год я посетила почти всю Латинскую Америку, и результатом долгих странствий стал огромный архив фотографий о повседневной жизни этого безумно яркого и живого континента. Настало время издать фотокнигу с моими лучшими снимками: сейчас на сайте «Планета.ру» идет сбор средств на издание тиража книги «Terra Colorida», и любой желающий может поддержать проект.