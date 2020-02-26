26 февраля 2020 | Время чтения 5 мин

Мария Плотникова, , 12:37 — REGNUM Февраль — самый праздный месяц Латинской Америки. Ни одна уважающая себя латиноамериканская страна палец о палец не ударит в течение недели до карнавальной недели и недели после праздника. В Боливии водители автобусов могут выйти на забастовку, если власти запрещают им работать в нетрезвом виде. В Бразилии на карнавал приходится всего два официальных выходных, но по факту всеобщая вакханалия приносит стране не меньший экономический урон, чем коронавирус — Китаю. Но кто же считает эти потери?

Вероятно, 100% населения Земли что-то да слышали про знаменитый бразильский карнавал, а некоторые мечтают на него попасть, но буквально в соседней стране, индейской Боливии, проходит не менее красочное и самобытное действо, популярное только среди жителей континента.

В 2011 году я жила в Аргентине, и когда местные прожужжали мне все уши рассказами о Диабладе (таково официальное название карнавала в Боливии), я не задумывалась ни минуты перед выбором: вместо томного тропического Рио я поехала в высокогорный, отбирающий последние физические силы шахтерский городок Оруро. И я не прогадала.

Условно боливийский карнавал можно разделить на несколько частей в хронологическом порядке:

Шахтерский карнавал в Потоси

Оркестр отдыхает во время остановки карнавальной процессии Мария Плотникова © ИА REGNUM

Этот карнавал — традиционный праздник шахтеров, работающих в одной из самых высокогорных шахт мира. Покровитель шахтеров — Дьявол — соединил в себе как положительное (индейская мифология), так и отрицательное (католичество) начало. Тем не менее горняки связывают свою удачливость именно с милостью дьявола и благодарят его в безумных карнавальных танцах. Шахтерский карнавал в Потоси празднуется на две недели раньше официального католического карнавала.

Участницы карнавала направляются к месту сбора танцевальных групп на фоне шахты Богатой горы Мария Плотникова © ИА REGNUM

Первый день гуляний проходит у подножия Богатой горы Мария Плотникова © ИА REGNUM

На второй день карнавала праздник перемещается на центральные улицы Потоси Мария Плотникова © ИА REGNUM

Карнавал в Потоси длится два дня. Различные кооперативы шахтеров представляют на празднике свои танцевальные группы. Карнавал начинается около 10 утра, но столь ранний час не мешает основной массе шахтеров совершить первые возлияния дьяволу.

Во время танцев участники карнавала впадают в абсолютный транс Мария Плотникова © ИА REGNUM

Дети шахтеров также участвуют в карнавале, танцуя в своих мини-группах Мария Плотникова © ИА REGNUM Музыкальные оркестры – главная статья расходов танцевальных групп. Танцоры нанимают музыкантов за свои деньги Мария Плотникова © ИА REGNUM

«Аната Андина»

Этот праздник не имеет ничего общего с христианской культурой Мария Плотникова © ИА REGNUM

«Аната» в переводе с аймарского языка означает «игра». Это карнавал индейских цивилизаций доиспанского периода, который отмечается в сезон дождей в высокогорье Анд и символизирует благодарность крестьян Пачамаме (Земле).

Вид на Оруро во время карнавала Мария Плотникова © ИА REGNUM

В Анате участвует более ста коллективов Мария Плотникова © ИА REGNUM

Индейцы восхваляют Пачамаму и просят у нее обильных дождей в году грядущем. Альтиплано (Андское нагорье) отличается очень засушливым климатом, поэтому урожай напрямую зависит от количества выпавших осадков.

Карнавальные коллективы не нанимают оркестры, а сами играют на народных музыкальных инструментах Мария Плотникова © ИА REGNUM

Индейцы объединяются в довольно большие группы, каждая из которых представляет свой регион Альтиплано. Праздничное шествие проходит за два дня до открытия главного боливийского карнавала — Диаблады.

Участники, танцуя, выпивая, веселясь под народные музыкальные инструменты, проходят по центральным улицам города Оруро Мария Плотникова © ИА REGNUM

Национальные костюмы сотканы из чистейшей шерсти ламы Мария Плотникова © ИА REGNUM

«Диаблада»

Танцор в костюме Люцифера. Маска дьявола со змеей — один из главных символов Диаблады Мария Плотникова © ИА REGNUM

Диаблада — традиционный боливийский карнавал, находящийся под защитой ЮНЕСКО как «устно-визуальное достояние человечества». В карнавальных традициях Диаблады тесно переплелись языческие и христианские ритуалы. Давным-давно мифическому индейскому полубогу Вари (Wari) не понравилось поведение подвластного ему народа уру-уру, и он решил послать на землю гигантских муравьев, змею, крокодила, лягушку и кондора. Твари потихоньку наползали на поселение провинившихся индейцев (ныне — город Оруро, столица карнавала), и вдруг в дело вмешалась Дева Мария. Властью, данной ей свыше, она остановила чудовищ, превратив их в песчаные холмы (в наше время их можно увидеть в окрестностях города). Так как Оруро — шахтерский город, Спасительница стала называться Мария де Сокавон (Мария Шахтерская). На месте ее чудесного явления жители города построили церковь, которая стала конечным пунктом карнавального шествия. А сам карнавал символизирует благодарность Деве, спасшей уру-уру от неминуемой гибели.

Накануне карнавала происходит очень важный ритуал переодевания Девы Марии в новые одежды, которые она будет носить весь последующий год. Также проводится ритуал окуривания карнавального костюма и маски дьявола Мария Плотникова © ИА REGNUM

Посещение церкви Марии де Сокавон является обязательной частью карнавала. Именно там падре отпускает грехи всем участникам карнавала Мария Плотникова © ИА REGNUM

Зрители с раннего утра занимают места на трибунах Мария Плотникова © ИА REGNUM

Трибуны строят из любых подручных материалов, а зрители ничего не имеют против стоячих мест Мария Плотникова © ИА REGNUM Трибун на всех не хватает, и зрители располагаются на всех доступных местах Мария Плотникова © ИА REGNUM

Самые неприхотливые зрители Мария Плотникова © ИА REGNUM

Мастерская по изготовлению карнавальных костюмов в Оруро Мария Плотникова © ИА REGNUM Элемент декора карнавального костюма Мария Плотникова © ИА REGNUM

Однако на карнавале в Потоси мы уже выяснили, что боливийские шахтеры считают дьявола своим покровителем, и его изваяния можно встретить в закоулках многих шахт. В Диабладе эта амбивалентность прекрасно обыгрывается согласно лучшим традициям средневекового европейского карнавала. Символ абсолютного зла в христианской культуре для боливийцев становится чуть ли не родственником (индейцы сердечно называют его El Tio — от исп. «дядя»), его образ воспевается в карнавальных костюмах и танцах.

Герб одной из танцевальных групп Мария Плотникова © ИА REGNUM

Женские танцевальные группы смогли выступать в карнавале лишь со второй половины ХХ века (изначально в женских костюмах танцевали мужчины) Мария Плотникова © ИА REGNUM

Участник карнавала на выступлении, символизирующем борьбу со смертными грехами Мария Плотникова © ИА REGNUM

Раньше карнавальные костюмы украшали стеклом и металлом, а теперь — китайским пластиком. Зато и весят они на порядок меньше Мария Плотникова © ИА REGNUM

Многие танцоры подставляют под подбородок специальную губку, чтобы смягчить удары маски Мария Плотникова © ИА REGNUM Карнавал начинается в 8 утра. Маска архангела лежит на асфальте перед началом выступления первой танцевальной группы Мария Плотникова © ИА REGNUM

Удивительно, что в наше время именно в Боливии своими глазами можно увидеть отголоски средневекового карнавала, давно зачахшего в Европе. Боливийцы же действительно искренне верят во все эти чудеса и легенды, и карнавальный танец для них является очищением от грехов.

Мальчик стоит в специальном коридоре, проход через который смывает все грехи Мария Плотникова © ИА REGNUM

Во время прохода женских танцевальных групп зрители во всю глотку орут «Beso! Beso!» («поцелуй, поцелуй!»), и девушки иногда посылают воздушный поцелуй, но далеко не всем Мария Плотникова © ИА REGNUM

После выступления участники карнавала расходятся по домам, чтобы переодеться и с новыми силами продолжить веселиться Мария Плотникова © ИА REGNUM

Карнавальное шествие длится два дня — в субботу и воскресенье. Суббота (открытие Диаблады) — наиболее ответственный день, а вот к концу воскресенья «доживают» немногие Мария Плотникова © ИА REGNUM Главная карнавальная улица Мария Плотникова © ИА REGNUM

«Чьайя»

Во время гуляний участники праздника постоянно посыпают головы друг друга конфетти. Это символизирует благодарность Пачамаме Мария Плотникова © ИА REGNUM

«Чьайя» (Ch´alla) — ежегодный индейский обряд, совершаемый в следующий после Диаблады (главного боливийского карнавала) вторник. Ch´alla — название этого обычая по-аймарски.

Женщин в традиционных боливийских одеяниях называют «чолитами» (cholitas) Мария Плотникова © ИА REGNUM

Музыкальный оркестр неотступно следует за праздничной процессией Мария Плотникова © ИА REGNUM

На оркестр ложится основная нагрузка по развлечению публики Мария Плотникова © ИА REGNUM

Шествие замыкает знаменосец, неся в руках флаг с названием рабочего кооператива Мария Плотникова © ИА REGNUM

Коренные жители Боливии благодарят Пачамаму (землю) за данный им в этом году урожай и просят благополучия в следующем году. Просьбы и благодарности выражаются в форме всеобщей пьянки, танцах и веселье. Родственники одной семьи или рабочего кооператива объединяются в группы, нанимают оркестр и с раннего утра начинают обход домов и магазинов, пригласивших их заранее.

За время гуляний удается обойти около 15–20 дворов Мария Плотникова © ИА REGNUM

Пиво льется рекой Мария Плотникова © ИА REGNUM

Дети принимают активное участие в карнавале Мария Плотникова © ИА REGNUM

К середине дня силы покидают некоторых музыкантов Мария Плотникова © ИА REGNUM

Хозяева каждого «двора» проставляются несколькими ящиками пива, которое нужно употребить тут же, а участники этого мини-карнавала освящают землю, машины и остальное имущество тем же пивом. Съемки проходили в городке Уюни, но подобный ритуал совершается во всех населенных пунктах высокогорной части Боливии.