Москва, , 21:10 — REGNUM Свой ближайший тур по Европе исландская певица Бьорк начнет в столице России в Crocus Music Hall 2 июля этого года.

Новая программа звезды этнической и авангардной музыки называется Bjork Orchestra, и это не случайно. Певица, которая до сих пор исполняла свои психоделические песни в сопровождении сверхсовременных электронных и древних народных инструментов из разных стран, в рамках турне будет выступать в сопровождении местных симфонических оркестров высшего класса. В Москве это будет оркестр «Русская Филармония». Бьорк исполнит свои хиты разных лет — Army of Me, I Miss You, Enjoy и другие. Совместное творчество постоянно экспериментирующей певицы с классическими музыкантами, по мнению специалистов, должно дать любопытный и непредсказуемый результат.

Вслед за Москвой певица за неполный месяц посетит Хельсинки, Берлин, Париж, где даст два концерта, и британский Чешир.

54-летняя Бьорк славится своими смелыми экспериментами и разносторонней одаренностью. Тексты и музыку к своим хитам она пишет сама, первый альбом записала в 11 лет. Полноценная сольная карьера певицы началась в 1993 году альбомом Debut, разошедшимся в количестве 4,7 млн копий, с тех пор у Бьорк вышло еще 8 альбомов. Также Бьорк снялась в пяти фильмах. За главную роль в фильме Ларса фон Триера «Танцующая в темноте», музыку к которому написала она сама, Бьорк удостоилось приза Каннского кинофестиваля.