Лос-Анджелес, США, , 19:53 — REGNUM Новую серию произведений по мотивам «Звездных войн» запускают Lucasfilm и Disney уже в этом году. Это будет отличный подарок для всех, кто любит не только смотреть, но и читать.

Серия называется Star Wars: The High Republic и будет включать в себя книги и комиксы. Все они объединены временем расцвета Республики и Ордена джедаев — то есть события происходят за 200 лет до показанных в фильме «Звездные войны: Скрытая угроза».

Таким образом, это цикл совершенно оригинальных произведений, не являющийся литературной адаптаций ни одного из фильмов или мультсериалов, что открывает огромные возможности для авторской фантазии и позволяет ввести совершенно новых персонажей и создать другую атмосферу, при этом не отказываясь от основополагающих реалий вселенной «Звездных войн».

Первая книга серии выйдет в августе 2020 года, она называется Light of the Jedi («Свет джедая»), ее автор Чарльз Соул. Презентация состоится на фестивале Star Wars Celebration в Анахайме. Как сообщалось ранее, одним из героев книги является джедай из расы вуки, типичным представителем которой является всем известный Чубакка.

Напомним, культовая «космическая опера» Star Wars берет начало в 1977 году когда на экраны вышел IV, а на самом деле первый фильм Джорджа Лукаса с таким названием. На сегодняшний момент вселенная «Звездных войн» насчитывает 11 игровых фильмов, мультсериалы, книги, комиксы и игры.