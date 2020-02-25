Тегеран, , 19:07 — REGNUM 25 февраля представитель 33-й Международной книжной ярмарки Аюб Дехганкар заявил, что мероприятие перенесено на следующий месяц. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Ежегодная ярмарка должна была открыться 15 апреля. Согласно полученным данным, ожидается, что ярмарка пройдёт сразу после месяца Рамадан (по мусульманскому лунному календарю), который ориентировочно закончится 24 мая.

Выступая перед журналистами, Дехганкар отметил: «Учитывая факт, что важным элементом Тегеранской книжной ярмарки является создание спокойной и приятной обстановки для любителей книг, а также укрепление экономического потенциала издательской индустрии страны, директивный совет ярмарки не считает 15 апреля подходящей датой для проведения мероприятия, исходя из последних событий в Иране».

Далее он сообщил, что точная дата проведения мероприятия будет определена на предстоящих заседаниях Совета.

Напомним, что смертельная инфекция COVID-19, имеющая своё распространение из города Ухань (Китай), затронула жизни более 75 000 человек по всему миру, в то время как более 2000 человек, в основном граждане Китая, являются погибшими. В последние дни в Иране растет число больных, инфицированных коронавирусом. К настоящему времени в стране подтвержден 61 случай заражения, 14 из которых закончились летальным исходом.