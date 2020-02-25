Тегеран, , 19:05 — REGNUM Иранский документальный фильм «Хатеме» режиссеров Хади и Мехди Зарей был принят в программу показа 9-го американского фестиваля документального и анимационного кино AmDocs в США. Об этом сообщило иранское агентство Mehr News 25 февраля.

Документальный фильм рассказывает историю жизни афганской девушки, которая бежит из дома из-за слишком раннего брака и домашнего насилия. Согласно программе показа AmDocs, «Хатеме» выйдет на экраны 28 марта.

«Хатеме» получил приз «За лучшую режиссуру полнометражного документального фильма», а также «За лучший монтаж» на 12-м иранском Международном фестивале документального кино, известном как Cinema Verite. Мировая премьера иранского документального фильма состоялась в 2019 году на церемонии вручения кинопремии Florence Film Awards в Италии. Он также принял участие в 62-м Международном Лейпцигском фестивале документального и анимационного кино в Германии.

AmDocs — один из крупнейших фестивалей документального кино и анимации в США, расположенный недалеко от Голливуда в Палм-Спрингсе. Это мероприятие посвящено международным фильмам в категориях короткометражного и полнометражного и анимационного кино.