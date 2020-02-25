Калининград, , 18:29 — REGNUM В Светлогорске Калининградской области сегодня, 25 февраля, открылся II Балтийский культурный форму на который кроме прочих гостей прибыла министр культуры РФ Ольга Любимова, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Кроме прочих вопросов на форуме также обсуждались результаты нацпроекта «Культура» в Калининградской области. Областной центр стал одним из четырёх городов России, где возводится Культурно-образовательный комплекс, который будет включать в себя филиалы Московской академии хореографии и Центральной музыкальной школы при Московской консерватории им. П.И. Чайковского, филиалы Большого театра, Третьяковской галереи и Российского государственного института сценического искусства.

Всего в 2019 году в области реализовано 14 проектов: отремонтированы или построены дома культуры, кинотеатры, библиотеки, детские школы искусств, в ряд учреждений поставлена различная аппаратура. Кассовое исполнение нацпроекта Калининградской областью в 2019 году составило 100%.

Ольга Любимова отметила, что создание Культурно-образовательных комплексов — сложная и амбициозная задача, но необходимо не только построить их, но и наполнить их жизнью.