Калининград, , 16:12 — REGNUM О принятом решении увеличить объем рибейтов — региональных компенсаций кинематографистам за съемки картин — сообщил губернатор Калининградской области Антон Алиханов 25 февраля на открытии Балтийского культурного форума в Светлогорске.

Губернатор напомнил о том, что Калининградская область является одним из двух первых регионов России, в которых уже реально действует система рибейтов. С этого года вводятся дополнительные компенсации создателям фильмов и сериалов, которые создают наиболее широкую рекламу региону.

Так, дополнительные 20% затрат сверх обычной компенсации будут возмещены авторам сериала, снятого в Калининграде или области, если он попадет в первый мультиплекс — будет транслироваться на одном из главных российских каналов. Компенсации полагаются и картине, премьера которой с участием режиссера пройдет в Калининграде.

Цель этого решения — не только поддержать отечественное кино, но и заявить о Калининградской области как о регионе, в котором заботятся о развитии культуры, а также привлечь туристов и инвесторов, создать новые рабочие места.

Напомним, многие отечественные фильмы, особенно детские, долгие годы не могут выйти в прокат из-за нехватки средств, деньги на некоторые картины собираются путем краудфандинга. Система рибейтов призвана облегчить эту ситуацию. Калининградская область стала одним из пилотных регионов по рибейтам в 2017 году. Всего в программу вошли 10 регионов, но кроме калининградских властей в проект активно включилась только Новгородская область.