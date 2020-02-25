Москва, , 15:27 — REGNUM Российская спортивная мелодрама «Лёд 2» режиссера Жоры Крыжовникова собрала с начала проката 14 февраля более 1 миллиарда рублей по данным автоматизированной информационной системы ЕАИС.

Фильм о любви и спорте «Лёд», вышедший на экраны в 2018 году, полюбился зрителям, его сборы достигли миллиардной отметки 12 дней проката, а итоговая сумма составила 1 млрд 446 млн рублей.

Судя по всему, продолжение имеет больший успех у российского зрителя, так как уже в первые выходные фильм собрал около 577 млн рублей, и оставался лидером отечественного проката и на вторых выходных, собрав за четыре дня 298, 4 млн рублей.

На втором месте американская сказочная комедия Стивена Гейгана «Удивительное путешествие доктора Дулитла» с Робертом Дауни-младшим в главной роли, которая за то же время собрала 250,2 млн рублей. На третьем месте с 246,5 млн рублей голливудский криминальный боевик Гая Ричи «Джентельмены.

Напомним, картина «Лёд» рассказывала о любви фигуристки Нади и хоккеиста Саши, которая помогла Наде справиться с последствиями тяжелой травмы. Новый фильм касается более серьезных и даже трагичных тем. В нем снимались Аглая Тарасова, Александр Петров, Надежда Михалкова, Мария Аронова, Юлия Хлынина и другие.