Лос-Анджелес, США, , 14:33 — REGNUM Черно-белые фотографии со съемок новой истории о пришельце-симбионте Веноме и его носителе Эдди Броке показал голливудский режиссер и фотограф Грег Уильямс в своем Instagram.

На фотографиях можно увидеть актеров Тома Харди (Эдди Брок) и Вуди Харрельсона (главный антагонист новой картины Клетус Кэсиди/Карнаж). На одной из них Том Харди с решительным видом идет под проливным дождем, на второй актеры беседуют, причем, Харди заразительно смеется в объектив. Неизвестно, как отнеслись к публикации актеры, а также создатель фильма Энди Серкис. Впрочем, судя по комментарию Уильямса, фотографии не имеют прямого отношения к съемочному процессу, они сняты в перерывах между съемками.

Напомним, это далеко не первая «утечка». Начало положил сам Том Харди, случайно опубликовав фотографию со съемочной площадки, где видна обгоревшая вывеска сиротского приюта, в котором, по комиксам, жил в детстве серийный убийца Клетус Кэссиди. Так стало ясно, что злодеем в сиквеле действительно станет Карнаж. Хотя актер быстро удалил фото-спойлер, было уже поздно. Позже в сети появились два видео с уличных съемок, снятых прохожими на телефоны — в одном из них герой Харди кричит «Нет!», высунувшись из окна, во втором актер в маске симбионта крушит некое транспортное средство.

«Веном 2» предположительно выйдет в прокат этой осенью.