Лос-Анджелес, США, , 13:39 — REGNUM Причины того, почему создатели пятой части приключений отважного охотника за артефактами еще даже не приступили к съемкам, объяснил известный голливудский актер Харрисон Форд, бессменный Индиана Джонс на протяжении четырех фильмов Стивена Спилберга. Его комментарий опубликовало издание HeyUguys.

По словам актера, задержка вызвана желанием создать кинопродукт высочайшего качества, посрамить конкурентов и удивить зрителей. Отдав дань уважения фильмам по комиксам Marvel, которые «просто взорвали киноиндустрию», он заявил, что команда «Индианы Джонса» не будет снимать новую часть, пока не почувствует себя способной на такой же «взрыв». В сиквеле обязательно должно быть что-то, чего зритель не ожидает и фильм обязан стать лучшим в своем жанре.

Харрисон Форд признался, что с расписанием съемок имеются проблемы, а некоторые части сценария еще не дописаны, но эти препятствия преодолимы. «Мы полны решимости довести все до совершенства, прежде чем приступить к съемкам», — заявил исполнитель главной роли.

Напомним, пятая часть приключений «Индианы Джонса», полное название которой еще не раскрыто, по плану должна выйти на экраны летом будущего года, так что съемки должны начаться уже через три-четыре месяца.

Предыдущий фильм серии — Индиана Джонс и Королевство хрустального черепа» вышел в 2008 году.