Лос-Анджелес, США, , 12:57 — REGNUM Четвертый по счету ролик второй части хоррора «Тихое место» режиссера Джона Красински опубликовала компания Paramount. На сей раз это минутный тизер-трейлер.

Действие сиквела происходит вскоре после событий первого фильма. Эвелин (Эмили Блант), потеряв мужа, вынуждена с двумя детьми-подростками и новорожденным младенцем на руках бежать с фермы, атакованной кровожадными монстрами. Чудом найдя укрытие на руинах завода, семья встречает нового персонажа, которого играет Киллиан Мёрфи, известный по гангстерскому сериалу «Острые козырьки». Эвелин просит его о помощи.

Судя по этому и предыдущим трейлерам и роликам, мы увидим во флешбэке нового героя начало вторжения, которое уничтожило цивилизацию и заставило немногих выживших передвигаться крадучись и бояться издать хотя бы один громкий звук.

Фильм «Тихое место», вышедший на экраны в 2018 году, был хорошо встречен зрителями и критикой, вошел в десятку лучших фильмов года по версии Национального совета кинокритиков США, завоевал престижную премию «Выбор критиков», награду в области фантастического кино «Сатурн» за лучший сценарий, а Эмили Блант получила премию Гильдии киноактеров США за лучшую женскую роль второго плана. Фильм собрал в мировом прокате более 340 млн долларов.

«Тихое место 2» выйдет на экраны 19 марта.