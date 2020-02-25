Ижевск, , 12:55 — REGNUM Одним из победителей конкурса на получение президентских грантов в 2020 году стал проект «Башня оружейного завода» Удмуртского регионального отделения Всероссийской общественной организации «Всероссийское общество охраны памятников истории и культуры». Сумма гранта составит 703,063 тыс. рублей, объем софинансирования — 276 тыс. рублей. Общий объём средств на реализацию проекта составит 979,063 тыс. рублей.

На эти средства планируется «привести в порядок» территорию непосредственно здания Главного корпуса оружейного завода, а также прилегающую территорию. Уточняется, что комплекс состоит из шести зданий общей площадью 21,045 тыс. кв метров. Предполагается, что с участием волонтёров на территории завода пройдёт серия субботников, в рамках которых будет произведена санитарную очистку прилегающей территории и корпусов башни оружейного завода. Также планируется ряд просветительских мероприятий, направленных на привлечение внимания общественности к судьбе федерального памятника архитектуры.

Как сообщало ИА REGNUM, последний раз капитальный ремонт башни Ижмаша проводился в 1966 году. Сейчас одно из лучших произведений мирового промышленного зодчества находится на грани полного разрушения. Пятидесятиметровая заводская башня накренилась, отклонение верха колонны от вертикали составляет уже более метра. Рушатся стены, кровля. В июле 2018 года на башне главного корпуса Ижмаша вспыхнул пожар. Горела верхняя конструкция башни — это металлический шпиль, обшитый деревом, высотой 10 м. Через час после возгорания шпиль, ставший одним из самых узнаваемых символов Ижевска, обрушился.

С 2013 года заброшенное здание главного корпуса завода находилось в федеральной собственности и управлялось территориальным филиалом Росимущества по Удмуртии и Кировской области.

В феврале 2019 года сообщалось, что здание главного корпуса оружейного завода передадут национальному музею Удмуртии в безвозмездное пользование, но объект останется в федеральной собственности.

В начале апреля 2019 года правительство республики и «Центр развития дизайна и городской среды» договорились с Росимуществом о безвозмездной аренде главного корпуса Ижмаша.

Летом прошлого года глава Удмуртии Александр Бречалов говорил, что в случае положительного результата изыскательских работ реконструкция главного корпуса оружейного завода может быть завершена в течение трёх-четырёх лет. Предварительно стоимость всех работ по реконструкции комплекса оценивается в 3−5 млрд рублей, ведётся поиск инвестора для восстановления памятника архитектуры.

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