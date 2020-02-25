Париж, , 12:44 — REGNUM Издательство «Бумкнига» выпустит в России графический роман «Вышивки» от французской художницы Маржан Сатрапи. Об этом сообщается в официальной группе компании «ВКонтакте» 25 февраля.

По сюжету, группа иранских женщин собирается за чашкой чая, чтобы «поговорить по душам». Среди обсуждаемых тем: браки по расчёту, гомосексуальность и пластические операции.

Напомним, Маржан Сатрапи — это французская художница иранского происхождения. Популярность ей принёс дебютный автобиографический роман «Персеполис».

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