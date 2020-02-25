Лос-Анджелес, США, , 09:56 — REGNUM В официальном каноне «Звёздных войн» впервые появится джедай из расы вуки. Об этом 24 февраля сообщил портал ComicBook.

https://twitter.com/StarWarsExplain/status/1232156668479164416

Необычный персонаж появится в книге «Свет джедая», выход которой запланирован на 25 августа 2020 года. Вуки по имени Бурриага Аггатури изображён на обложке произведения.

Напомним, вуки — это раса гуманоидных обезьяноподобных существ из киновселенной «Звёздных войн». Представитель этого народа по имени Чубакка появлялся в большинстве фильмах франшизы.

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