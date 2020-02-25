Токио, , 09:49 — REGNUM Издательство «Фабрика комиксов» выпустит манга-адаптацию рассказа Говарда Лавкрафта «Зов Ктулху». Об этом 24 февраля сообщил Telegram-канал «Мир Фантастики».

Адаптацией занимался японский художник Го Танабэ. Его работу публиковали в журнале Monthly Comic Beam с мая по ноябрь 2019 года.

Напомним, «Зов Ктулху» — это рассказ в жанре ужасов, написанный Говардом Лавкрафтом в 1926 году. В нём состоялось первое появление Ктулху — выдуманного божества, фигурировавшего во многих произведениях автора.

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