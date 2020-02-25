Барнаул, , 06:54 — REGNUM В Республике Алтай накануне, 24 февраля, праздновали Чага Байрам — наступление Нового года по лунному календарю. Как сообщает официальный сайт региона, в Горно-Алтайске среди более трёх тысяч участников был и глава республики Олег Хорохордин. Он поднялся на гору Тугая, где состоялся обряд благопожелания алтайской земле.

Чага Байрам в Горно-Алтайске: выставка народных промыслов и ремесел, национальных блюд Правительство Республики Алтай

Олег Хорохордин встретил Чага Байрам с жителями Республики Алтай Правительство Республики Алтай

«Чага Байрам — это прекрасный пример следования традициям и сохранения культуры народа. В Республике Алтай он официально объявлен государственным и уже третий год подряд получает статус «Национального события России», — отметил, в частности, губернатор. Своё выступление Олег Хорохордин завершил благопожеланием (алкыш) на алтайском языке:

Айлу-Кунду тенеримАмыр турзын качан да,Аржан суулу АлтайымАмыр турзын качан да!

(Пусть небо, озарённое Луной и Солнцем, будет мирным, Пусть мой Алтай, богатый источниками-аржанами, всегда будет благополучным).

Как уже сообщало ИА REGNUM, праздник Чага Байрам у алтайского народа, как и у многих других центрально-азиатских народов, отмечает астрономическое начало Нового года. Он не имеет точной, фиксированной даты и вычисляется ежегодно по лунно-солнечному календарю. В этот день во всех муниципальных образованиях Республики Алтай проходят народные гулянья, праздничные концерты и спортивные состязания.