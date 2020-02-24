Париж, , 17:55 — REGNUM Работа «Рубик Мона Лиза», выполненная из кубиков Рубика, была продана на аукционе в Париже за 480 тыс. евро. Об этом 24 февраля сообщает аукционный дом Articurial на своей странице в Twitter.

Автором работы является французский уличный художник, известный под псевдонимом Invader, его настоящее имя Франк Слама. Специалисты оценили работу в 120−150 тыс. евро, но в итоге «Мона Лиза» из кубиков Рубика была продана в четыре раза дороже своей оценочной стоимости.

В настоящее время неизвестно, кто стал владельцем необычной «репродукции» знаменитой картины Леонардо да Винчи.

Автор работы выполнил её ещё в 2005 году. В такой же технике, с помощью знаменитой головоломки Рубика Invader создал ещё несколько картин, в числе которых портреты Аль Капоне и Усамы бен Ладена, а также обложки для музыкальных альбомов и «копии» мировых шедевров живописи. Сам художник называет изобретённый им стиль как «кубик-рубизм».

Ранее ИА REGNUM сообщало о продаже на аукционе в Париже картины Поля Гогена «Толстое дерево» из гаитянского цикла художника. Шедевр был продал за 9.5 млн евро.

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