Милан, Италия, , 17:33 — REGNUM Руководство миланского оперного театра «Ла Скала» приняло решение об отмене всех спектаклей из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции Covid-2019. Об этом 23 февраля сообщает ANSA.

Отмечается, что театр «Ла Скала» решил приостановить «все выступления в качестве меры предосторожности приостановлены».

Данная мера была принята после подписания губернатором Аттилио Фонтаной и главой министерства здравоохранения Италии Роберто Сперанцей указа, в котором говорится о необходимости «приостановить демонстрации или инициативы любого характера, событий и любых форм собраний в общественных или частных местах, а также культурного, развлекательного, спортивного и религиозного характера, даже если они проводятся в закрытых местах открыт для публики».

Напомним, в итальянской области Ломбардия, административным центром которой является город Милан, власти приняли решение о закрытии всех учебных учреждений в связи со вспышкой коронавирусной инфекции Covid-2019.

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