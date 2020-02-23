Ижевск, , 15:19 — REGNUM В Ижевске 23 февраля начал работу XIII открытый конкурс снежных фигур «Белый фестиваль». Об этом ИА REGNUM сообщили в мэрии.

В конкурсе могут принять участие все образовательные учреждения города. В этом году тема фестиваля — «Веселые человечки. От Мурзилки до наших дней».

Снежные скульптуры героев советских, российских и зарубежных мультфильмов представлены в парке Космонавтов. Победители конкурса получат туристическую путёвку на пять человек, призёры фестиваля — билеты в ижевские культурно-развлекательные центры.

ИА REGNUM напоминает, 3 февраля на площадке у Свято-Михайловского собора в Ижевске открылся третий фестиваль «Удмуртский лёд», который в этом году назывался «Ангелы и архангелы». Фестиваль этого года был приурочен к 100-летию государственности республики, представленные скульптуры были посвящены мифам и народам Удмуртии, а также знаменитым уроженцам республики. До настоящего момента из-за тёплой погоды все ледяные скульптуры демонтированы.