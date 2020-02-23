Берлин, , 14:56 — REGNUM На проходящем с 20 по 26 февраля в рамках Берлинского международного кинофестиваля Европейском кинорынке состоялась презентация «Created in Moscow. Russian films for global audiences». Как сообщает корреспондент ИА REGNUM, шестнадцать московских компаний представили свою продукцию участникам рынка — закупщикам контента, дистрибьюторам, продюсерам из разных стран.

Открыли презентацию приветственными словами заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кирилл Ильичев, торговый представитель РФ в Германии Андрей Соболев и руководитель отдела координации Московского экспортного центра Ольга Милосердова.

Модератором презентации выступила глава «Роскино» Евгения Маркова. Она отметила, что мощное представительство России в Берлине обусловлено большими успехами российского контента, доля которого в международном прокате постоянно растет.

Гостям мероприятия были показаны ролики наиболее ожидаемых новинок: драм «Чернобыль. Бездна» Данилы Козловского и «Стрельцов» Ильи Учителя от «Централ Партнершип; «Спутника» и «Пальмы» от Art Pictures Distribution; фэнтези «Звездный разум» от KD Studios; драмы «Зима» с Александром Петровым в главной роли от Mint Films International; фантастического фильма «Кома» от «Планеты Информ» и др.

Продюсер Катерина Михайлова рассказала о психологической драме Марии Игнатенко «Город уснул», участвующей в программе «Форум» Берлинале.

Кроме того, зарубежным продюсерам были презентованы услуги звуковой компании Flysound и студии Main Road Post, специализирующейся на создании визуальных эффектов.

Завершилась презентация выступлением анимационных студий. Компания Wizart представила полнометражный фильм и сериал «Гензель и Гретель», группа компаний «Рики» показала фрагмент мультфильма «Финник», а Red Carpet Studio рассказала о сериалах «Космический Доктор Кот» и «Рогач и Моргач».

Мероприятие было организовано Московским экспортным центром в сотрудничестве с «Роскино». Официальным оператором Created in Moscow в Берлине стала компания «Экспоконтент».

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