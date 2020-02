Берлин, , 14:20 — REGNUM На Европейском кинорынке, проходящем с 20 по 26 февраля в рамках Международного Берлинского кинофестиваля, шестнадцать московских кинокомпаний представили свои проекты на специальной презентации «Created in Moscow. Russian films for global audiences» и в течение недели будут работать на стенде «Created in Moscow». Организатором стенда выступил Московский экспортный центр в сотрудничестве с «Роскино», официальным оператором стала компания «Экспоконтент». Глава делегации — заместитель руководителя Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Кирилл Ильичев, курирующий работу с креативными индустриями, в эксклюзивном интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказал о деталях оказываемой МЭЦ поддержки.

Кирилл Ильичев открывает презентацию Created in Moscow © Компания «Экспоконтент»

Алена Сычева: Что вы вкладываете в понятие «креативные индустрии»? Это ведь не очень широко распространенный в нормативных документах термин.

Кирилл Ильичев: Речь идет о продуктах, основная и прибавочная стоимость которых образуется большей частью за счет созидательного, творческого, а не физического или механического труда людей. Мы должны признать, что искусство (театр, музыка, кино, живопись) нравится нам это или нет, но де факто превратились в отрасль экономики, в индустрию. И наша задача эту индустрию продвигать и поддерживать. Кино, безусловно, очень важная отрасль, хотя бы потому, что ее вклад в экономическом плане очень весомый. Кроме этого, кино охватывает очень большое число людей, массовую аудиторию и узнаваемость кинокартин и их производителей в целом очень высока.

Алена Сычева: В чем конкретно выражается поддержка, оказываемая МЭЦ отобранным компаниям?

Кирилл Ильичев: В части продвижения за рубежом, например, на нынешнем Европейском кинорынке при участии Правительства Москвы организован объединенный стенд «Created in Moscow», рабочее место на котором предоставляет представителям кинокомпаний бесплатно. Так же участникам оказывается информационная и рекламная поддержка, осуществляется брендирование стенда. Организуются специальные встречи с закупщиками контента. Представители компаний несут только личные расходы на проезд и проживание.

Алена Сычева: Каковы критерии получения поддержки? Как отбираются эти «счастливые» компании?

Кирилл Ильичев: Во-первых, компания должна быть московской. Во-вторых, быть добросовестным налогоплательщиком и иметь устойчивую прибыль. В-третьих, ее продукция должна иметь высокий экспортный потенциал. Что касается последнего критерия, то соответствие ему определятся профильными экспертами. Под каждый вид индустрии мы приглашаем ведущих отраслевых специалистов.

Алена Сычева: А есть ли шансы на получение поддержки у маленьких или совсем новых компаний?

Кирилл Ильичев: Мы стараемся по возможности дать шанс не только лидерам, но и молодым развивающимся компаниям. По общим критериям поддержки экспортной деятельности департамента малого и среднего предпринимательства Правительства Москвы, компании могут получить компенсацию затрат на участие в выставках. Это до 350 тыс. руб. на участие в российских выставках и до 700 тыс. для международных мероприятий.