Москва, , 01:55 — REGNUM От России на «Евровидение-2020» нужно отправить группу «Фабрика». Об этом продюсер Игорь Матвиенко рассказал в интервью телеканалу «РЕН ТВ».

Матвиенко считает, что известные персоны из тех, кто рекомендует участников от России на музыкальный конкурс, занимаются «троллингом».

Продюсер считает, что на «Евровидение» должна отправиться «Фабрика» с песней «Мама молодая».

«У нас есть клип, где беременные девушки, материнство, рождение ребенка. На конкурсе с девизом «Откройся!» Россия обязана выпустить девушек и спеть о нормальных человеческих ценностях», — заявил Матвиенко.

Ранее сообщалось, что композитор Игорь Крутой предположил, что Россию в 2020 году на Евровидение, будет представлять белорусский певец Александр Панайотов.

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