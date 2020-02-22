Вашингтон, , 15:24 — REGNUM Американский кабельный и спутниковый телеканал HBO подтвердил информацию о выпуске нового эпизода сериала «Друзья». Об этом сообщает сайт Warner Media.

Сообщается, что, действительно, будет снята одна новая серия сериала «Друзья», в которой примут участие все звезды данного сериала — Дэвид Швиммер, Мэтт Леблан, Мэттью Перри, Лиза Кудроу, Кортни Кокс и Дженнифер Энистон.

Уточняется, что эпизод будет доступен на стримминговой платформе HBO Max.

Напомним, что американский сериал «Друзья» повествует о жизни шести приятелей в Нью-Йорке. Сериал выходил с 1994 по 2003 годы и выдержал 10 сезонов. В общей сложности в нем 236 эпизодов.

Сам сериал и его актеры были удостоены множества наград, в частности, шести премий «Эмми» и «Золотой глобус».