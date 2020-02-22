Москва, , 12:43 — REGNUM В Западном крыле Новой Третьяковки в Москве открылась выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Об этом сообщает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM.

На выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор» Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как пояснили организаторы, выставочный проект — это зона эксперимента, который объединяет в себе классические произведения, мультипликационные фильмы, фильмы 50-х годов, видео инсталляции и современные перфомансы. В общей сложности около семидесяти произведений.

При помощи современных пластических и технических средств в музее создан фантастический мир на основе образов русского фольклора.

«Эта выставка для детей и для ребенка, который живет внутри взрослого», — отметил Алексей Трегубов.

Подземное царство Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гостей встречают гуси-лебеди, летящие навстречу гостям, а первой картиной, которую они увидят стал «Витязь на распутье». Здесь нужно сделать выбор в которое из трех царств пойти: в Подземелье, в Волшебный лес или в Подводный мир.

Проект рассчитан на семейную аудиторию. Выставка открыта до 10 мая 2020 года.