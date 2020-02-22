Москва, 22 февраля 2020, 12:43 — REGNUM В Западном крыле Новой Третьяковки в Москве открылась выставка «Русская сказка. От Васнецова до сих пор». Об этом сообщает 22 февраля корреспондент ИА REGNUM.

На выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
На выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Как пояснили организаторы, выставочный проект — это зона эксперимента, который объединяет в себе классические произведения, мультипликационные фильмы, фильмы 50-х годов, видео инсталляции и современные перфомансы. В общей сложности около семидесяти произведений.

Гуси лебеди
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Открытие выставки «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Алексей Трегубов у картины Виктора Васнецова «Витязь на распутье»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

При помощи современных пластических и технических средств в музее создан фантастический мир на основе образов русского фольклора.

«Эта выставка для детей и для ребенка, который живет внутри взрослого», — отметил Алексей Трегубов.
Волшебный лес
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На медведе можно присесть
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Медведя можно обнять и сфотографироваться напамять
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
У картины Виктора Васнецова «Иван Царевич и Серый волк»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подземное царство
Подземное царство
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подземное царство
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Современный перфоманс
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
«Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Гостей встречают гуси-лебеди, летящие навстречу гостям, а первой картиной, которую они увидят стал «Витязь на распутье». Здесь нужно сделать выбор в которое из трех царств пойти: в Подземелье, в Волшебный лес или в Подводный мир.

Ковер на выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Ковер на выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подводное царство
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Золотая рыба в подводном царстве
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
Подводное царство
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM
На выставке «Русская сказка. От Васнецова до сих пор»
Наталья Стрельцова © ИА REGNUM

Проект рассчитан на семейную аудиторию. Выставка открыта до 10 мая 2020 года.