Лос-Анджелес, США, , 11:41 — REGNUM В сети появились кадры, демонстрирующие костюм Бэтмена из предстоящего фильма Мэтта Ривза. Их 21 февраля опубликовало издание Variety на своей странице в Twitter.

https://twitter.com/Variety/status/1231043430597324800

На снимке изображён дублёр Роберта Паттинсона в костюме Бэтмена. Также на некоторых кадрах со съёмок были замечены автомобиль и мотоцикл главного героя.

Напомним, премьера «Бэтмена» от Мэтта Ривза должна состояться в 2021 году. Главную роль в картине исполнит британский актёр Роберт Паттинсон.

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