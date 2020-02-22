Нью-Йорк, США, 22 февраля 2020, 11:32 — REGNUM Актёры сериала «Друзья» согласились принять участие в съёмках специального эпизода для сервиса HBO Max. Об этом 21 февраля сообщило Varitey.
https://www.instagram.com/p/B82EuiPDBLz/
Каждый артист получит за съёмки около 2,5 млн долларов. Согласие актёров на участие в проекте подтвердила Кортни Кокс, исполнившая в шоу роль Моники Геллер.
Напомним, «Друзья» — это популярный американский комедийный сериал. Премьера первого эпизода состоялась в 1994 году.
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