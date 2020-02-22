Нью-Йорк, США, , 11:32 — REGNUM Актёры сериала «Друзья» согласились принять участие в съёмках специального эпизода для сервиса HBO Max. Об этом 21 февраля сообщило Varitey.

https://www.instagram.com/p/B82EuiPDBLz/

Каждый артист получит за съёмки около 2,5 млн долларов. Согласие актёров на участие в проекте подтвердила Кортни Кокс, исполнившая в шоу роль Моники Геллер.

Напомним, «Друзья» — это популярный американский комедийный сериал. Премьера первого эпизода состоялась в 1994 году.

Читайте ранее в этом сюжете: Amazon работает над сериалом о путешествии Фернана Магеллана