Вашингтон, , 11:22 — REGNUM Американская певица St. Vincent призналась в том, что она потратила около 300 часов реального времени на прохождение The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Об этом 20 февраля сообщило игровое издание Kotaku.

Исполнительница впервые взяла в руки консоль Nintendo Switch во время съёмок фильма The Nowhere Inn. После этого она стала большой поклонницей всей игровой франшизы The Legend of Zelda.

Напомним, St. Vincent — это популярная американская певица, выступающая в нескольких музыкальных стилях. Настоящее имя исполнительницы: Энн Эрин Кларк.

Читайте ранее в этом сюжете: Разработчики Doom Eternal показали режим с увеличенным количеством врагов