Ульяновск, , 09:32 — REGNUM В Ульяновской области 1 марта открывается 58-й международный музыкальный фестиваль «Мир, Эпоха, Имена…». Впервые фестиваль стартует одновременно на семи площадках и в концепцию включены юбилейные исторические даты — 75-летие Победы и 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе ульяновского губернатора.

В этом году фестиваль пройдёт с 1 марта по 22 апреля. В нём примут участие коллективы из США и Швейцарии, а также мастера из девяти регионов России. Ожидается участие свыше 40 тыс. зрителей.

Представления будут идти на 20 площадках, при этом впервые открытие одновременно состоится на семи концертных площадках — в Ульяновске, Димитровграде, Сенгилее, Старой Майне, Николаевке, Радищевском и Ульяновском районах.

В программу включены тематические музейные выставки, творческие школы, мастер-классы и просветительские проекты. Директор Ленинского мемориала Лидия Ларина отмечает, что «в концепцию этого года включены важные юбилейные исторические даты — 75-лет Победы в Великой Отечественной войне и 150-летие со дня рождения Владимира Ленина, которые нашли отражение в музыкальной и художественной составляющей фестиваля, в крупных международных выставочных проектах».

Как сообщало ИА REGNUM, в 2020 году отмечается 75-летие Победы, в России объявлен Год памяти и славы. Кроме того, в этом году будет праздноваться 150-летие со дня рождения Владимира Ленина (Ульянова), малой родиной которого является Ульяновск (Симбирск).