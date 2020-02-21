Москва, , 22:58 — REGNUM Советский и американский актёр театра и кино Борис Лёскин скончался 21 февраля в возрасте 97 лет. Об этом сообщила актриса МХТ имени Чехова Дарья Юрская.

«Жизнь Бориса Лёскина, длинная, разная, удивительная — невероятна. Прощайте. Спасибо», — написала она на своей странице в Facebook.

Борис Лёскин родился 5 января 1923 года в Кишинёве. Окончил Ленинградский театральный институт имени Островского. В 1951—1980 годах был актёром Большого драматического театра в Ленинграде. Снялся в нескольких десятках кинофильмов. С 1980 года жил в США, где был актёром театра в Нью-Йорке, входил в комитет по выдвижению на премию Американской академии киноискусств «Оскар».