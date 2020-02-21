Ростов-на-Дону, , 16:20 — REGNUM Площадкой для прослушивания абитуриентов Российского института театрального искусства (ГИТИС) в Ростове-на-Дону станет театр драмы имени Горького. На малой сцене выпускникам разрешат ставить спектакли, сообщили ИА REGNUM в донском правительстве.

«Студенты ГИТИСа — это ребята, которые приехали из разных концов России. Мы хотим, чтобы они не только возвращались в свои регионы, но и имели опыт работы в хороших театрах с сильными, сложившимися актёрскими труппами», — отметил ректор Российского института театрального искусства (ГИТИСа) Григорий Заславский.

Взаимодействовать министерство культуры Ростовской области, студенты и театр будут в рамках трёхстороннего соглашения. Ведущие педагоги ГИТИСа проведут в театре мастер-классы и творческие вечера. Дипломные работы будут транслироваться в режиме онлайн.