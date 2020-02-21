Вашингтон, , 14:07 — REGNUM Amazon Prime Video совместно с испанской компанией RTVE выпустит мини-сериал «Без границ» о путешествии Фернана Магеллана. Об этом 20 февраля сообщило Variety.

Режиссёром проекта назначен Саймон Уэст. Сообщается, что шоу будет состоять из четырёх эпизодов.

Напомним, Prime Video — это популярный онлайн-кинотеатр от компании Amazon. Он был запущен в 2006 году.

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