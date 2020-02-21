Нью-Йорк, США, , 14:02 — REGNUM В сети появился трейлер третьего сезона «Мира Дикого Запада». Ролик был опубликован на YouTube-канале компании HBO 20 февраля.

Премьера третьего сезона состоится 15 марта 2020 года на HBO. Он будет включать в себя восемь эпизодов с общим подзаголовком «Новый мир».

Напомним, «Мир Дикого Запада» — это научно-фантастический сериал, основанный на одноимённом фильме Майкла Крайтона. Премьера первого сезона состоялась в 2016 году.

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