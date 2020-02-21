Вашингтон, , 00:03 — REGNUM На североамериканском кабельном и спутниковом телеканале HBO 15 марта стартует третий сезон сериала «Мир Дикого Запада».

«Мир Дикого Запада» — это американский научно-фантастический сериал-вестерн, который был создан супругамиДжонатаном Ноланоми Лизой Джой. Снят по мотивамодноименного фильма, поставленногоМайклом Крайтономв 1973 году по собственному сценарию. Место действия — вымышленный футуристический парк развлечений «Мир Дикого запада», населённыйандроидами. Парк за немалые деньги обслуживает высокопоставленных и богатых гостей, которые могут заниматься чем угодно, не опасаясь возмездия со стороны роботов.

Фабула сериала в том, что в какой-то момент у андроидов появляется самосознание, и они понимают, как ужасно их используют люди.

К третьему сезону выясняется, что парков на самом деле несколько и в них обыгрываются различные исторические эпохи и страны.

Авторы сериала Нолан и Джой заявили, что в третьем сезоне взбунтовавшиеся роботы наконец встретятся со своими создателями.