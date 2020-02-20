Осло, , 23:45 — REGNUM В первый день, как клип норвежской группы a-ha на песню «Take on Me» появился в сети, он набрал более миллиарда просмотров. И это при том, что сама композиция появилась на свет в 1983 году. Это их первый сингл из альбома Hunting High and Low.

Работой над клипом занимался Стив Бэррон, ранее он создавал видеоролики для таких групп и исполнителей, как Toto, Culture Club и Майкл Джексон.

Видео было сделано при помощи техники ротоскопирования — объединения кадров видеосъемки и мультипликации.

Напомним, что сама композиция занимала первые места в 36 чартах и стала одной из самых продаваемых с 9 миллионами копий. Песня не раз становилась объектом каверов и пародий.