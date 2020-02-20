Нью-Йорк, США, , 23:17 — REGNUM 20 февраля Музей Соломона Гуггенхайма в Нью-Йорке представил проект архитектора и урбаниста Рема Колхаса «Countryside, The Future». Об этом сообщает официальный сайт музея.

Выставка изучает радикальные изменения необитаемых территориях Земли, которые занимают 98% всей планеты. Рем Колхас — обладатель Притцкеровской премии и «Золотого льва» Венецианской биеннале. В Москве он создал здание музея современного искусства «Гараж»

Экспозиция старается ответить, каким будет будущее этих территорий, как будет меняться ландшафт местности, какой будет архитектура за пределами крупных городов и как на эти земли будет влиять миграция.

Выставка продлится до 14 августа 2020 года.