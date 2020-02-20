Лос-Анджелес, США, , 16:57 — REGNUM Актёры Крис Пратт и Том Холланд планировали провести партию в Dungeons & Dragons, посвящённую фильму «Мстители». Об этом 20 февраля сообщает IGN.

Дуэт актёров хотел записать игру на видео, однако позже отказался от этой идеи. Сам Холланд признался, что раньше никогда не играл в Dungeons & Dragons.

Напомним, Dungeons & Dragons — это популярная настольная ролевая игра, которая издаётся компанией Wizards of the Coast. В 2014 год состоялся релиз «пятой редакции».

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