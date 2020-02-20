Волгоград, , 16:53 — REGNUM Музей российской горчицы появится в музее-заповеднике «Старая Сарепта» в Волгограде. На интерактивной площадке посетители не только увидят процесс производства жгучей приправы, но и смогут продегустировать продукцию, сообщили 20 февраля в пресс-службе регионального комитета культуры.

По словам сотрудников музея, именно выращенная в Сарепте горчица стала известна во всём мире как «русская». Здесь в 1810 году появился первый в России горчично-маслобойный завод, а небольшой городок превратился в одну из трёх мировых горчичных столиц наряду с французским Дижоном и английским Девонширом. В музее гости узнают об истории растения, как использовали его разные народы, начиная со времён Древней Греции, какие современные достижения есть у Волгоградского горчичного маслозавода. Любой посетитель сможет попробовать выжать горчичное масло из семян на прессах по технологиям двухвековой давности.

Торжественное открытие единственного в РФ музея российской горчицы запланировано на 24 февраля 2020 года.