Москва, , 15:44 — REGNUM Новинки, которые вы сможете увидеть на этой неделе:

«Калашников»

Фильм Константина Буслова рассказывает о жизни легендарного конструктора-оружейника Михаила Тимофеевича Калашникова. Сейчас слово «калашников», обозначающее созданный им практически безотказный автомат, так же известно во всем мире, как слово «спутник». Но когда-то Михаил Калашников был простым танкистом, страстно влюбленным в технику. Природный талант и страсть к изобретательству с лихвой компенсировали отсутствие у него инженерного образования. Обычный солдат Великой Отечественной, он на практике знал, какое оружие нужно солдату, и он создал такое оружие — достаточно простое, удобное, эффективное в бою, не боящееся самых суровых условий…

«Свистуны» (16+)

Чего не сделаешь ради любви, большой и чистой, даже если ты сам нечист на руку, да и твоя возлюбленная — того же поля ягода. Продажный полицейский Кристи позволяет роковой красавице Гилде вить из себя веревки и готов ради нее на любые авантюры. Теперь ему предстоит непростой и опасный квест — вытащить из тюрьмы на острове криминального босса. Для этого ему даже придется разучить специальный разбойничий язык свиста…

Иронический криминальный боевик снял румынский режиссер Корнелиу Порумбою.

«Сирано де Бержерак» (18+)

Британский режиссер Джейми Ллойд перенес историю о трагической безнадежной любви поэта, воина и дуэлянта Сирано де Бержерака, остроумного и бесстрашного среди врагов, но робкого перед возлюбленной, в наши дни и в совершенно другую обстановку. Обновленная версия знаменитой пьесы Эдмона Ростана, сперва воплощенная на сцене, теперь сможет тронуть сердца кинозрителей.

«Эма: Танец страсти» (18+)

Главная героиня фильма чилийского режиссера Пабло Ларраина — танцовщица Эма, чей брак с так же, как и она, преданным танцу человеком внезапно рухнул. Когда в жизни наступает хаос, некоторые решают вышибить клин клином и ломают все оставшиеся границы и рамки. Эмма вступает в уличный ансамбль, исполняющий танцы в бунтарском молодежном стиле реггетон. Только так она сможет справиться с тоской и одиночеством и снова обрести себя, а потому ей все равно, что думают о ней люди. Только танец, только страсть, только свобода…

Фильм был удостоен в Венеции премии «Arca Cinemagiovani Award» за лучший фильм по версии молодёжного жюри.

«Западня для дьявола» (18+)

Не выходи из комнаты! Люди становятся патологическими домоседами по разным причинам. Филипп еще в детстве пережил ужасный и необъяснимый эпизод, а два года назад потустороннее зло, растерзавшее его сестренку, вернулось и вселилось в девушку Филиппа, которую он неосторожно привел в родительский дом. Теперь он не может даже сбежать, а нечисть продолжает глумиться над его разумом и религиозными чувствами…

«Ужастик» с отсылками к «Изгоняющему дьявола» снял итальянский режиссер Алессио Лигуори.

«Зов предков»

Американский режиссер Крис Сандерс снял свою картину по мотивам одноименной повести Джека Лондона. Большой и сильный пес Бэк, похищенный и увезенный далеко на север во времена золотой лихорадки, познает все тяготы, порожденные суровой природой Юкона и жестокими нравами золотоискателей и их ездовых собак, обретает настоящего друга-человека и ощущает зов крови своих диких предков — волков.

Роль золотоискателя Джона Торнтона исполнил Харрисон Форд. Для создания образов четвероногих героев была использована реалистичная компьютерная анимация, что позволило показать эмоции животных.

«Соник в кино»

Режиссер Джефф Фаулер осуществил давнюю мечту фанатов культовой серии видеоигр про синего скоростного ежика Соника. Отважный сверхзвуковой еж сражается против безумного изобретателя Роботника, подчинившего его родной мир, населенный антропоморфными животными. Оказавшись на Земле, Соник нечаянно устраивает настоящий хаос, обретает друга, а по его следу идут военные и заклятый враг…

«Удивительное путешествие доктора Дулиттла»

Российские дети знают истории о добром и храбром докторе Айболите, всегда готовом отправиться на край света ради спасения больных зверей и даже сразиться с пиратами. А вот дети англоязычные читают книги о докторе Дулиттле английского писателя Хью Лофтинга. Именно эти добрые книжки легли в основу фильма, снятого Стивеном Гейганом.

Гениальный врач и большой любитель животных Дулиттл после гибели жены, живет затворником в окружении своих любимцев. У него есть тайна — он понимает звериный и птичий язык, так что общество людей ему как будто и не нужно. По крайней мере, он так думал до тех пор, пока ему не пришлось отправляться в далекое путешествие в поисках лекарства для опасно больной королевы Виктории в сопровождении команды зверей и своего нового друга — мальчика Томми…

В главной роли — Роберт Дауни-младший.