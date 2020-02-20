Калуга, , 18:30 — REGNUM На 18% увеличилось количество новых театральных постановок в Калужской области в Год театра, объявленного Указом президента Российской Федерации. В 2019 году также возросла посещаемость театров. Об этом 20 февраля сообщает корреспондент ИА REGNUM по информации регионального министерства культуры.

Наиболее значимым театральным событием 2019 года стал VII всероссийский фестиваль «Старейшие театры России в Калуге», где были показаны лучшие спектакли 12 российских театров. Свои постановки представили учреждения культуры Астрахани, Брянска, Вологды, Костромы и других.

Привлёк внимание калужан всероссийский фестиваль детских и юношеских любительских театров «Калужские театральные каникулы», который посетили более трёх тысяч человек, V фестиваль детских и юношеских театральных коллективов «Муравейник». Калужская область приняла участие во всероссийских театральных проектах «Театральный марафон» и «Театр — детям».

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