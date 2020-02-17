Сан-Паулу, Бразилия, , 21:16 — REGNUM Центральные действующие лица российского анимационного сериала «Маша и Медведь» стали персонами карнавала Bloco Mamãe Eu Quero в бразильском Сан-Паулу, сообщает 17 февраля пресс-служба компании-создателя мультфильма «Анимакорд».

Маша и Медведь в виде карнавальных персонажей танцевали под бразильские ритмы и пользовались большой популярностью у желающих сделать фотографии в стиле «селфи».

По заявлению пресс-службы, новая серия четвертого сезона сериала будет называться «Делу время, а карнавал раз в год!» и покажет визит к Медведю его бывшей коллеги по цирку из Бразилии.

Как сообщало ИА REGNUM, российский мультипликационный сериал «Маша и Медведь» в 2019 году был официально признан самым просматриваемым мультфильмом на YouTube, удостоен уже четырёх «бриллиантовых кнопок» этого видеохостинга.

Сериал «Маша и Медведь» популярен более чем в 150 странах мира и переведён на 39 языков.

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