Воронеж, , 16:52 — REGNUM 54% билетов на мероприятия Платоновского фестиваля в Воронеже раскуплено и забронировано за первые два дня продаж, сообщили ИА REGNUM в дирекции фестиваля 17 февраля.

Продажи билетов на юбилейный X международный Платоновский фестиваль искусств открылись 15 февраля, за два дня было раскуплено и забронировано более 11 тыс. билетов — более половины билетов.

Так, уже полностью раскуплены билеты на спектакли «Преступление и наказание», «Шутники», «Платонов. Рассказы» и концерт Модильяни-квартета. Последний шанс приобрести билеты остался на спектакли «Макбет», «Поздняя любовь», «Магазин» и концерт Алекса Мендхэма «На волне 20-х» в Рамони.

Как сообщало ИА REGNUM, десятый юбилейный Платоновфест пройдёт в Воронеже с 5 по 21 июня. В программе заявлено участие более 400 артистов из 19 стран мира.

Читайте ранее в этом сюжете: На Платоновфест в Воронеже продали 8 тыс. билетов