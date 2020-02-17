Тбилиси, , 13:29 — REGNUM В Грузии на 83-м году скончался замечательный режиссер и сценарист Георгий Шенгелая. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал «Имеди».

Он начинал как актер, позже стал известным режиссером. На его счету такие популярные в Советском Союзе фильмы как «Пиросмани», «Мелодии Верийского квартала», «Все хотят любви», «Путешествие молодого композитора».

Последним картиной мастера стала «И шел поезд». Лента 2005 года рассказывает о прошлом Грузии, где царила коррупция.