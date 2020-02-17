Краснодар, , 12:53 — REGNUM Объект культурного наследия — Дом купца Лихацкого — власти Краснодара намерены отреставрировать за счёт бюджета, сообщили 17 февраля в пресс-службе администрации города. Начать подготовку документов для проведения работ, а также рассмотреть возможность комплексного обновления части квартала поручил глава города Евгений Первышов.

Дом купца М. М. Лихацкого Пресс-служба администрации Краснодара

«Мы неоднократно обсуждали вопрос восстановления, даже рассматривали возможность отдать здание в аренду частному инвестору, такая практика в России существуют. Но компании, которые брались за проект, предполагали в дальнейшем коммерческое использование здания. Нам это не подходит, оно должно остаться общедоступным для горожан», — отметил глава города.

Первышов добавил, что, поскольку Дом купца Лихацкого здание обособленное, были проведены работы по изъятию части земельных участков.

«В результате там есть полквартала, которые можно сделать уголком истории Екатеринодара. Уверен, идея достаточно хорошая, нужно ее детально проработать вместе с экспертами, Управлением государственной охраны объектов культурного наследия Краснодарского края, с жителями Краснодара», — сказал Евгений Первышов.

Инициатива о выделении средств на разработку проекта восстановления Дома купца Лихацкого будет вынесена уже на ближайшее заседание гордумы.

Дом купца М. М. Лихацкого был построен в 1909—1910 годы, он расположен на ул. Красной, 118/1. Ранее состояние объекта было признано неудовлетворительным.