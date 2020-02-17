Тамбов, , 12:46 — REGNUM Фестиваль «Лысогорские санки», который прошел 15−16 февраля под Тамбовом, посетили более 25 тысяч жителей и гостей региона, сообщили ИА REGNUM в областном управлении информационной политики. Посетители отметили высокое качество организации мероприятий.

Фестиваль «Лысогорские санки» на Тамбовщине Tambov.gov.ru

В этом году у посетителей фестиваля было два дня, чтобы насладиться зимними забавами. Программа фестиваля была обширной: в афише — спуски с горок на санках и ватрушках, тест-драйв автомобилей и квадроциклов, зимний футбол и лазертаг в снежной крепости, катания на лошадях и пони, собачьих упряжках и северных оленях и много самых разных конкурсов.

Если в прошлом году гости жаловались на недостаточное количество парковочных мест, то на этот раз устроители провели большую работу над ошибками, и посетители «Лысогорских санок» отметили прекрасную организацию. Под стоянку автомобилей была выделена большая парковка с удобными въездами и схемой движения. Помогали сориентироваться гостям многочисленные волонтеры, которые также следили за безопасностью у подножия многочисленных спусков, подстраховывая любителей быстрой езды.

Главным событием первого дня стал зрелищный заезд «Трофи-рейд» на квадроциклах и автомобилях по крутым заснеженным склонам Притамбовья и тракторный биатлон. Причем водители крупной сельхозтехники не уступали автогонщикам, лихо промчавшись по непростой трассе и удачно отстрелявшись на огневом рубеже.

Наиболее зрелищное шоу состоялось во второй день фестиваля. Участники конкурсного заезда самодельных саней удивили фантазией и мастерством: в частности, с горок съехали санки в виде фотоаппарата, кареты, самолета, вигвама, арбуза. И под стать санкам выделялись костюмами члены необычных экипажей: здесь были индейцы, герои сказок и даже инопланетяне. Всего в соревнованиях приняли участие 27 команд. Все они были отмечены дипломами и памятными призами.

Как отметили зрители, второй фестиваль «Лысогорские санки» удался. Устроителям удалось угадать потребность жителей в таком формате отдыха.

«Этот праздник стал еще одним брендом Тамбовщины и прочно закрепился в числе лучших туристических событий страны», — говорят региональные власти.