Воронеж, , 10:23 — REGNUM Около восьми тысяч билетов купили и забронировали зрители на мероприятия юбилейного десятого Платоновского фестиваля, который состоится в Воронеже в июне 2020 года, в день старта продаж 15 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как сообщил на заседании Совета по присуждению Платоновской премии в области литературы и искусства художественный руководитель фестиваля Михаил Бычков, за первые полтора часа с момент старта продаж было продано 5,3 тыс. билетов, ещё 2,7 тыс. забронировано.

На заседании также обсуждались кандидатуры на присуждение Платоновской премии — по итогам дискуссии были выдвинуты пять кандидатур — композитор, два писателя, театральный режиссер и хореограф.

Напомним, лауреатом первом Платоновской премии в 2011 году стал прозаик и публицист Борис Екимов, в 2019 году её получил известный театральный художник Эдуард Кочергин.