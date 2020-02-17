Вашингтон, , 10:17 — REGNUM Энтузиаст с ником EZRyderX47 показал, как бы выглядел фильм «Назад в будущее» с Томом Холландом и Робертом Дауни-младшим в главных ролях. О необычной подмене лиц 17 февраля сообщает «Мир Фантастики».

Пользователь использовал нейросеть, чтобы создать свою версию «Назад в будущее». Зрители в комментариях к ролику отметили, что работа EZRyderX47 показалась им «очень реалистичной».

Напомним, «Назад в будущее» — это фантастический комедийный фильм от режиссёра Роберта Земекиса. Первая часть трилогии вышла в 1985 году.

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