Сан-Франциско, США, , 09:59 — REGNUM В Сан-Франциско (США) прошла церемония вручения наград Anime Awards 2020 от Crunchroll. Полный список победителей был опубликован на сайте сервиса 16 февраля.

Лучшим аниме-сериалом года был признан Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba. Полный список победителей выглядит следующим образом:

«Аниме года» — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba;

«Лучшая анимация» — Mob Psycho 100 (второй сезон);

«Лучший мальчик» — Тандзиро Камадо (Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba);

«Лучшая девочка» — Рафталия (The Rising of the Shield Hero);

«Лучший саундтрек» — Mocky (Carole and Tuesday);

«Лучший режиссёр» — Тэцуро Араки и Масаси Кодзуки (Attack on Titan третий сезон);

«Лучший дизайн персонажей» — Сатоси Иватаки (Dororo);

«Лучший протагонист» — Сэнку (Dr Stone);

«Лучший антагонист» — Изабелла (Promised Neverland);

«Лучший файтинг» — Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba;

«Лучшая пара» — Кагуя Синомия и Миюки Сироганэ (Kaguya-sama: Love is War);

«Лучшая комедия» — Kaguya-sama: Love is War;

«Лучшая драма» — Vinland Saga;

«Лучший фантастический мир» — Promised Neverland;

«Лучший опенинг» — 99.9 (Mob Psycho 100 второй сезон);

«Лучший эндинг» — Chikatto Chika Chikaa (Kaguya-sama: Love is War);

«Лучший актёр дубляжа (на английском)» — Билли Камец в роли Иватани Наофуми (The Rising of the Shield Hero);

«Лучший сэйю (на японском)» — Юити Накамура в роли Бруно Буччарати (JoJo’s Bizarre Adventure: Golden Wind).

Напомним, Crunchroll — это американская компания, занимающаяся потоковым вещанием аниме, дорам, музыки и видеоигр. Она была основана в 2006 году.

