Сеул, , 10:00 — REGNUM Кассовые сборы фильма южнокорейского режиссёра Пон Джун Хо «Паразиты» за рубежом превысили отметку 200 млрд вон (~$168,9 млн). Об этом сообщает KBS со ссылкой на портал Box Office Mojo.

Согласно опубликованным данным, кассовые сборы «Паразитов» составили 201,6 млрд вон (~170,42 млн).

Известно, что в Северной Америки кинолента собрала $39,40 млн, а за ее пределами — $131,02 млн.

Отмечается, что южнокорейский фильм «Паразиты» стал пятым фильмом на иностранном языке, собравший большую кассу на территории Северной Америки. Одним из фильмов, собравший большую кассу в данном регионе стал «Лабиринт фавна», снятый в 2006 году Гельермо Дель Торо.

По прогнозам ведущего американского журнала The Hollywood Reporter, совокупные кассовые сборы фильма могут приблизиться или превысить отметку в $40 млн.