Берлин, , 10:00 — REGNUM Немецкий музыкант Тилль Линдеманн запустил новый проект, название которого напоминает русское нецензурное выражение. Первый трек, записанный в рамках проекта, опубликован на YouTube.

Песня Till the End («До конца») вышла 13 февраля, она выполнена в стиле EBM — electronic body music. Для новой песни создан клип, однако из-за откровенного содержания он доступен только на сайте для взрослой аудитории.

Название нового проекта написано латиницей, оно созвучно русскому ругательству с предлогом «на».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее лидер группы Rammstein Линдеманн опубликовал новый клип, в котором он предстаёт пациентом психбольницы. Персонаж музыканта постоянно фантазирует о кровавых оргиях.

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